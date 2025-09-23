Droni sugli aeroporti di Copenhagen e Oslo chiusi per ore i due scali

Gli aeroporti di Copenaghen in Danimarca e Oslo in Norvegia sono rimasti chiusi per ore nella notte dopo avvistamenti di droni di origine sconosciuta sopra i due scali. A Copenaghen 50 voli dirottati verso altri aeroporti. Dalle 20:23 di ieri sera, lunedì, l’aeroporto della capitale danese Copenaghen è stato chiuso per la presenza di due o tre “droni non identificati” che sorvolavano la zona. La responsabile stampa dell’aeroporto, Lise Agerley Kürstein, ha dichiarato che i veicoli senza pilota erano stati avvistati all’interno e nei dintorni dello scalo. È stata dunque avviata una procedura “che non ti consente né di decollare né di atterrare”, ha affermato, aggiungendo che la polizia sta indagando sulla questione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Droni sugli aeroporti di Copenhagen e Oslo, chiusi per ore i due scali

