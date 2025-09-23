Droni su Polonia e Danimarca sospetti sui russi | il ruolo di Kaliningrad e sabotaggio Gps i rischi per l' Ue e l' Italia

Interferenze GPS, droni non identificati e violazioni dello spazio aereo preoccupano l'Europa. L'ombra lunga del Cremlino su una nuova strategia di destabilizzazione.

Massiccio attacco russo sull’Ucraina, la Polonia fa decollare i caccia. Pioggia di missili e droni su Leopoli e Lutsk

Attacco russo con droni e missili, aerei in volo dalla Polonia

Ucraina, nella notte droni russi bombardano Kiev e altre grandi città: la Polonia schiera i caccia

La Russia di Putin lancia jet e droni in Polonia, Romania ed Estonia. Ma per il Fatto Quotidiano «media e Paesi europei creano il clima per normalizzare la guerra». Tutto chiaro? - X Vai su X

Droni in Polonia, gli 007: attacco russo improbabile Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com Vai su Facebook

Droni su Copenaghen e Oslo, caos voli. Premier danese: non escludo mano di Mosca; Droni invadono lo spazio aereo di Copenaghen e Oslo, sospetti sulla Russia. Voli cancellati o dirottati; Droni sull'aeroporto di Copenaghen, Zelensky accusa la Russia mentre la polizia indica un attore capace.

Droni su Polonia e Danimarca, sospetti sui russi: il ruolo di Kaliningrad e sabotaggio Gps, i rischi per l'Ue (e l'Italia) - Un numero crescente di episodi preoccupa le autorità europee: droni non identificati hanno violato i cieli di Paesi come Polonia, Romania, Danimarca e Norvegia.

Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, allarme degli 007: 'Alto rischio di sabotaggio' - La premier danese: 'E' l'attacco più grave mai visto'