Droni su Copenaghen e Oslo Mosca nega

Mistero dei droni nello spazio aereo di Danimarca e Norvegia. Mosca nega: non sono nostri. Von der Leyen dice che l’Europa risponderà con determinazione. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Droni su Copenaghen e Oslo, Mosca nega.

Droni su Copenaghen e Oslo, caos voli. Portavoce Ue: schema porta alla Russia. Mosca nega - Riaperti gli aeroporti di Copenaghen e Oslo dopo gli avvistamenti di droni nella nottata tra lunedì e martedì. Secondo ilsole24ore.com

