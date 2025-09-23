Droni su Copenaghen e Oslo Mosca nega

Tv2000.it | 23 set 2025

Mistero dei droni nello spazio aereo di Danimarca e Norvegia. Mosca nega: non sono nostri. Von der Leyen dice che l’Europa risponderà con determinazione. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

