Droni su Copenaghen e Oslo aeroporti fermi per ore poi via libera

Scali paralizzati, passeggeri bloccati e sistemi di sicurezza in allerta: per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo hanno sospeso ogni decollo e atterraggio dopo l'avvistamento di droni sopra le piste, salvo riaprire soltanto quando gli apparecchi si sono allontanati dal loro spazio aereo. Chiusure temporanee e dirottamenti: la cronaca di una giornata convulsa

Droni su aeroporti Copenaghen e Oslo, chi è stato? Allarme 007 danesi: «Alto rischio sabotaggi». Frederiksen: «Non escludo mano Russia» - Alcuni droni hanno sorvolato ieri sera gli aeroporti di Copenaghen e Oslo, costringendo le autorità locali a chiudere per alcune ore i due scali, con conseguenti disagi per i

Cosa sappiamo sui droni intorno agli aeroporti di Oslo e Copenaghen - Sono stati rilevati nella notte e non ancora identificati: entrambi gli aeroporti hanno chiuso lo spazio aereo per circa quattro ore