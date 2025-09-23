Droni su Copenaghen e Oslo | aeroporti chiusi e voli in tilt

Questa notte, tra il 22 e il 23 settembre, gli aeroporti di Copenaghen e Oslo sono stati costretti a sospendere le operazioni a causa della presenza di droni nei pressi delle piste. La chiusura temporanea ha provocato decine di cancellazioni e deviazioni di voli, generando forti disagi per migliaia di passeggeri. Secondo le autorità, all'aeroporto danese sarebbero stati avvistati almeno tre o quattro droni di grandi dimensioni, mentre in Norvegia si sarebbe trattato di un singolo velivolo. La polizia danese ha confermato che i droni non sono stati abbattuti ma sono spariti autonomamente, circostanza che rende l'episodio ancora più misterioso.

