Droni sospetti sull' aeroporto di Copenaghen chiuso lo scalo e decine voli deviati | code di passeggeri rimasti a terra

L'aeroporto di Copenaghen è stato chiuso a seguito del rilevamento di alcuni droni sospetti che sorvolavano lo scalo. E resterà serrato fino alle 9 di mattina (ora. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Droni sospetti sull'aeroporto di Copenaghen, chiuso lo scalo e decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra

In questa notizia si parla di: droni - sospetti

L'aeroporto di #Copenaghen è stato temporaneamente chiuso a seguito del rilevamento di alcuni #droni sospetti che sorvolavano lo scalo. Lo rendono noto i media danesi, citando la polizia locale. Da poco più di un'ora nessun aereo può decollare o atterra - X Vai su X

L'aeroporto danese ha interrotto tutte le operazioni dopo l'avvistamento di droni non autorizzati - facebook.com Vai su Facebook

Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo; Droni sull’aeroporto di Copenaghen: traffico aereo sospeso il 22 settembre 2025; Droni sull’aeroporto di Copenaghen: scalo chiuso.

Droni sospetti sull’aeroporto di Copenhagen: scalo chiuso e decine di voli dirottati e cancellati - Secondo alcune segnalazioni, fino a tre droni sono stati rilevati nello spazio aereo sopra l'aeroporto internazionale ... Riporta msn.com

'Droni sull'aeroporto di Copenaghen, scalo temporaneamente chiuso' - Londra e Varsavia avvertono Mosca: 'Affronteremo i jet'. Scrive ansa.it