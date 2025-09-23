Droni sospetti in Danimarca e Norvegia chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo Zelensky | Sono i russi

Leggo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cresce la tensione in Europa. Dopo l'allontanamento di alcuni jet russi su Polonia ed Estonia, la Danimarca l'ancia l'allarme per l'avvistamento di droni sospetti. Lunedì 22. 🔗 Leggi su Leggo.it

droni sospetti in danimarca e norvegia chiusi per ore gli aeroporti di copenaghen e oslo zelensky sono i russi

© Leggo.it - Droni sospetti in Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Sono i russi»

In questa notizia si parla di: droni - sospetti

Droni sospetti sull'aeroporto di Copenaghen, chiuso lo scalo e decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra

Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra

Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra

Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesi; Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo; Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, decine voli deviati: ritardi e cancellazioni, code di passeggeri rimasti a terra.

droni sospetti danimarca norvegiaDroni sospetti in Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Sono i russi» - Dopo l'allontanamento di alcuni jet russi su Polonia ed Estonia, la Danimarca l'ancia l'allarme per l'avvistamento di droni sospetti. Segnala leggo.it

droni sospetti danimarca norvegiaDroni su Danimarca e Norvegia, chiusi gli aeroporti di Copenaghen e Oslo - Londra e Varsavia avvertono Mosca: 'Affronteremo i jet'. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Sospetti Danimarca Norvegia