Droni sorvolano l' aeroporto di Copenhagen Il sito dello scalo | Abbiamo riaperto previsti ritardi e voli cancellati 

Annunciata la riapertura dopo la chiusura dovuta all'attività dei droni. La polizia locale parla di 2-3 velivoli senza pilota «di grandi dimensioni» nei paraggi dello scalo. Avvistato un drone anche all'aeroporto di Oslo: voli deviati. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

