Droni sopra Copenaghen e Oslo | aeroporti chiusi per ore

Lunedì sera i principali aeroporti della Danimarca e della Norvegia sono stati chiusi a causa della presenza di alcuni droni non ancora identificati. Lo scalo di Copenaghen, il più importante della regione, ha sospeso decolli e atterraggi dalle 20:30 fino all’1 di notte. Secondo la polizia, «tre o quattro droni di grandi dimensioni, non da hobby» hanno attraversato più volte lo spazio aereo, costringendo alla cancellazione di circa 50 voli e alla deviazione di oltre 70 collegamenti, anche verso la Svezia, con atterraggi a Malmö e Göteborg. Anche Oslo ha chiuso lo spazio aereo poco dopo mezzanotte, dopo l’avvistamento di almeno due droni nei pressi della pista, con ricadute su 12 voli. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Droni sopra Copenaghen e Oslo: aeroporti chiusi per ore

