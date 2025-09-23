Droni russi che sorvolano i cieli europei | provocazioni di Putin o false flag occidentale?

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proviamo a leggere controvento quel che sta accadendo nei cieli europei In queste ultime settimane, si sente continuamente parlare di droni presumibilmente russi, almeno si dice, che violano gli spazi aerei dell'Europa. Nei giorni scorsi, l'Italia con i suoi caccia ha intercettato jet russi n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

droni russi che sorvolano i cieli europei provocazioni di putin o false flag occidentale

© Ilgiornaleditalia.it - Droni russi che sorvolano i cieli europei: provocazioni di Putin o false flag occidentale?

In questa notizia si parla di: droni - russi

Droni russi a Volgograd, tre feriti

Droni russi attaccano città ucraine

Droni russi, Pina Picierno (Pd): “Non sottovalutare Mosca. È un pericolo concreto”

Guerra Ucraina, caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: droni sorvolano aeroporti. LIVE; Allerta nei cieli europei, Tusk: “Abbatteremo ogni oggetto che viola il nostro spazio aereo”; L'Estonia invoca articolo 4 della Nato dopo violazione spazio aereo di tre jet russi.

Guerra Ucraina, caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: droni sorvolano aeroporti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: droni sorvolano aeroporti. Scrive tg24.sky.it

Droni e aerei su Polonia, Estonia, Romania: perché la Russia sta provocando la Nato? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Droni e aerei su Polonia, Estonia, Romania: perché la Russia sta provocando la Nato? Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Droni Russi Sorvolano Cieli