Droni Oslo | chiuso l' aeroporto

2.30 L'aeroporto di Oslo Gardermoen è stato temporaneamente chiuso a causa dell'avvistamento di un drone nelle vicinanze. Avinor, l'ente che gestisce gli aeroporti norvegesi, ha annunciato la chiusura alle 00:30, con conseguente dirottamento dei voli in arrivo verso altri scali. La portavoce Karoline Pedersen ha precisato che le operazioni riprenderanno regolarmente una volta messa in sicurezza l'area. Non sono stati identificati i responsabili del drone, mentre le autorità stanno indagando sull'accaduto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

