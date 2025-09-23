Droni nella notte su aeroporti di Danimarca e Norvegia Voli cancellati e dirottati Indagini a tutto campo

Caos nella notte nei cieli danesi. Eppoi anche in quelli norvegesi. Cinquanta voli sono stati cancellati dall'aeroporto di Copenaghen e altrettanti deviati in altri scali. Motivo? "3-4 droni di grandi dimensioni", secondo la polizia hanno cominciato a sorvolare lo spazio aereo entrando e uscendo allo scalo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Droni su Copenaghen e Oslo, caos voli. Gli scali riaperti nella notte; Cosa sappiamo sui droni intorno agli aeroporti di Oslo e Copenaghen; Copenaghen, allarme droni: scalo riaperto nella notte | Ma i velivoli misteriosi bloccano anche Oslo.

droni notte aeroporti danimarcaCosa sappiamo dello sconfinamento di droni in Danimarca e Norvegia - Chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e di Oslo, cancellati decine di voli. Si legge su ilfoglio.it

droni notte aeroporti danimarcaCosa sappiamo sui droni intorno agli aeroporti di Oslo e Copenaghen - Sono stati rilevati nella notte e non ancora identificati: entrambi gli aeroporti hanno chiuso lo spazio aereo per circa quattro ore ... Segnala ilpost.it

