Droni nei cieli l' Europa punta il dito contro Mosca

L'Europa punta il dito, Mosca nega, la Nato si prepara al peggio. Sul tavolo della diplomazia le parole rimbalzano da un lato all'altro del fronte orientale del Vecchio Continente, ormai una nuova "cortina di ferro", sotto forma di allarmi e minacce. Al centro del tavolo ci sono i continui sorvoli di droni nello spazio aereo europeo, e quindi dell'Alleanza atlantica, addirittura sopra infrastrutture sensibili sia dal punto di vista civile che militare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Droni nei cieli, l'Europa punta il dito contro Mosca

In questa notizia si parla di: droni - cieli

Telefonata tra Zelensky e Trump: accordo per rafforzare la protezione dei cieli. Kiev denuncia nuove minacce russe con droni iraniani e armi cinesi

Fuochi d'artificio a Ferragosto, lo spettacolo nei cieli in provincia di Livorno. E all'Elba ecco i droni luminosi. VIDEO

Cieli blindati sul Friuli: droni e Aeronautica insieme per sorvegliare il territorio

Droni nei cieli di Copenaghen e Oslo, Augusto Minzolini: "Un avvertimento russo nei confronti dei paesi che s'impegnano di più" - X Vai su X

Tg1. . Un nuovo episodio di sospetta guerra ibrida torna a far salire la tensione tra #Nato e #Russia. Aeroporti di #Copenaghen e #Oslo chiusi per ore stanotte a causa dell’avvistamento di droni sui loro cieli. Zelensky punta il dito contro Mosca. Gli inquirenti no - facebook.com Vai su Facebook

I droni fantasma sugli aeroporti del Nord Europa: cosa si sa finora; Droni sull’Europa, aeroporti chiusi per ore a Copenaghen e Oslo; Droni sugli aeroporti a Oslo e Copenaghen, l'Ue accusa Mosca, il Cremlino nega.

Droni nei cieli, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: “Erano russi. Senza risposta, Mosca continuerà” - Gli scali di Copenaghen e Oslo riaperti dopo ore di chiusura per droni non identificati. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cosa sta succedendo nei cieli sopra gli aeroporti di Copenaghen e Oslo? Alcuni droni hanno costretto alla chiusura - Zelensky accusa la Russia, ma per ora le autorità locali non hanno trovato i responsabili ... Secondo wired.it