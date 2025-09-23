Droni nei cieli chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo Zelensky | Erano russi Senza risposta Mosca continuerà

Poco dopo la mezzanotte è tornato attivo l’aeroporto di Copenhagen. Attorno alle 4 del mattino ha riaperto lo spazio aereo di Oslo. L’allarme nei cieli di Danimarca e Norvegiam causato dalla presenza di di alcuni droni, è terminato. I voli nello scalo danese sono ripresi questa mattina: “L’aeroporto di Copenaghen ha riaperto dopo essere stato chiuso a causa dell’attività dei droni. Tuttavia, ci saranno ritardi e partenze cancellate. Si consiglia ai passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea per ulteriori informazioni”, si legge sul sito web ufficiale dello scalo. La polizia aveva riferito che ieri sera erano stati avvistati due o tre droni di grandi dimensioni non identificati, costringendo i voli in partenza dal più grande aeroporto della Scandinavia a rimanere a terra e altri a essere dirottati verso aeroporti vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Droni nei cieli, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: “Erano russi. Senza risposta, Mosca continuerà”

