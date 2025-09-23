Droni intorno agli aeroporti di Oslo e Copenaghen chiusi per diverse ore | si indaga sui mandanti

Ieri sera, intorno alle 20:30, gli aeroporti di Oslo e Copenaghen sono rimasti temporaneamente chiusi a causa della presenza di droni non identificati all’interno dell’area. Quasi tutti i voli in arrivo sono stati indirizzati verso altre destinazioni, mentre quelli in partenza hanno subito cancellazioni o forti ritardi. Le forze dell’ordine locali hanno isolato lo spazio aereo intorno all’aeroporto della capitale della Danimarca, il più trafficato tra quelli dei paesi nordici, per circa quattro ore, fino alle 00:30 di martedì. Trentuno velivoli hanno dovuto cambiare rotta e un centinaio hanno subito cancellazioni, con conseguenze e disagi per circa ventimila passeggeri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Droni intorno agli aeroporti di Oslo e Copenaghen, chiusi per diverse ore: si indaga sui mandanti

Il capo del dipartimento di polizia danese, Henrik Stormer, ha dichiarato che il traffico aereo dello scalo di Copenaghen è stato completamente interrotto intorno alle ore 21 a causa della presenza di due o tre droni di grosse dimensioni intorno all'aerea.

