Tusk: «Reagiremo alle invasioni dello spazio aereo». Le forze russe hanno conquistato un altro villaggio nel Donetsk. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Droni in Scandinavia, Copenaghen e Oslo: «Non esclusa pista russa». Mosca nega. Ue: risponderemo alle minacce| Cosa è successo

Lunedì notte gli aeroporti di Copenaghen (Danimarca) e Oslo (Norvegia) sono stati chiusi per circa quattro ore a causa della presenza di alcuni droni non identificati. Al momento quindi non sappiamo se siano di provenienza russa - facebook.com Vai su Facebook

Droni su Copenaghen e Oslo, Rutte: «Nato pronta a reagire». Frederiksen: «Non escludo mano della Russia». Allarme sabotaggi, ma il Cremlino nega - Alcuni droni hanno sorvolato ieri sera gli aeroporti di Copenaghen e Oslo, costringendo le autorità locali a chiudere per alcune ore i due scali, con conseguenti disagi per ... Secondo msn.com

