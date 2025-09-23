Droni e incursioni russe l’Europa accelera sul muro digitale ai confini Est

L’industria militare europea vuole utilizzare l’esperienza ucraina accumulata nella guerra in corso per creare nuovi droni e sistemi per neutralizzarli. Con soldi nostri, ovviamente. Un’occhiata al sito del Ministero ucraino per la trasformazione digitale mostra che il numero di aziende concentrate in questo settore è ormai superiore a cento, e se è vero che Kiev ha giocoforza organizzato un’economia di guerra, i paesi europei sono spesso lenti nelle decisioni e hanno altre priorità. Così serve trovare una leva, anche perché la Ue ha un problema: all’inizio dell’estate Lituania ed Estonia avevano chiesto a questo scopo un finanziamento di 12 milioni di euro che era stato loro negato in quella forma, ma che sarà ora riproposto maggiorato coinvolgendo anche altre nazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

