L’industria militare europea vuole utilizzare l’esperienza ucraina accumulata nella guerra in corso per creare nuovi droni e sistemi per neutralizzarli. Con soldi nostri, ovviamente. Un’occhiata al sito del Ministero ucraino per la trasformazione digitale mostra che il numero di aziende concentrate in questo settore è ormai superiore a cento, e se è vero che Kiev ha giocoforza organizzato un’economia di guerra, i paesi europei sono spesso lenti nelle decisioni e hanno altre priorità. Così serve trovare una leva, anche perché la Ue ha un problema: all’inizio dell’estate Lituania ed Estonia avevano chiesto a questo scopo un finanziamento di 12 milioni di euro che era stato loro negato in quella forma, ma che sarà ora riproposto maggiorato coinvolgendo anche altre nazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Droni e incursioni russe, l’Europa accelera sul “muro digitale” ai confini Est