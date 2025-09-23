Droni di grandi dimensioni sorvolano aeroporti Copenaghen e Oslo scali chiusi per diverse ore; Zelensky attacca Putin | Velivoli erano russi - VIDEO

Secondo la ricostruzione ufficiale, i droni sopra l'aeroporto di Copenaghen sarebbero stati notati dalle 20:26, costringendo lo scalo a interrompere tutte le operazioni quattro minuti più tardi. Diversi voli sono stati dirottati verso altri aeroporti in Danimarca e nei Paesi vicini, mentre centinaia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Droni “di grandi dimensioni” sorvolano aeroporti Copenaghen e Oslo, scali chiusi per diverse ore; Zelensky attacca Putin: “Velivoli erano russi” - VIDEO

In questa notizia si parla di: droni - grandi

Ucraina, nella notte droni russi bombardano Kiev e altre grandi città: la Polonia schiera i caccia

L'Ucraina colpisce con i droni la raffineria di Kirishi, una delle più grandi della Russia

Droni ucraini hanno colpito una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia

Caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: l'aeroporto danese, chiuso per alcune ore e poi riaperto, è stato sorvolato da '3-4 droni di grandi dimensioni'. Alcune ore dopo un drone è stato avvistato anche sullo scalo norvegese, anche questo chiuso. Una cinquantina - X Vai su X

Domenica 21 settembre l’Arena dello Stretto sarà il cuore di un evento unico in Italia: mille droni, 22 minuti di spettacolo, musica e narrazione per incantare grandi e piccoli - facebook.com Vai su Facebook

«Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen»: scalo chiuso, decine di voli dirottati e cancellati; «Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen»: scalo chiuso, decine di voli dirottati e cancellati; Grandi e misteriosi droni sorvolano i cieli USA, Trump: “Cosa sono? Spiegate o abbatteteli”.

“Droni sorvolano l’aeroporto di Copenaghen”: traffico aereo sospeso per ore e voli dirottati - Secondo quanto riporta il portale di monitoraggio voli Flightradar24 il traffico aereo è stato sospeso alle 20:26. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: droni sorvolano aeroporti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, caos sui cieli di Copenaghen e Oslo: droni sorvolano aeroporti. Segnala tg24.sky.it