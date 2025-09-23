Droni Copenhagen lanciati da esperti

8.29 La polizia danese non ha ancora individuato i responsabili dei sorvolo dei 2 o 3 grossi droni avvistati nella notte sull'aeroporto di Copenhagen. Si tratta, dicono gli investigatori, di persone "competenti". "Il numero, le dimensioni, le rotte di volo, il tempo sopra l'aeroporto. Tutto indica che si tratta di un attore capace.Quale,non lo so", ha detto un ispettore ai cronisti. Lo scalo è stato chiuso per diverse ore, causando numerosi ritardi e disagi per 20.000 passeggeri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

