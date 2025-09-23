Droni Copenhagen lanciati da esperti

8.29 La polizia danese non ha ancora individuato i responsabili dei sorvolo dei 2 o 3 grossi droni avvistati nella notte sull'aeroporto di Copenhagen. Si tratta, dicono gli investigatori, di persone "competenti". "Il numero, le dimensioni, le rotte di volo, il tempo sopra l'aeroporto. Tutto indica che si tratta di un attore capace.Quale,non lo so", ha detto un ispettore ai cronisti. Lo scalo è stato chiuso per diverse ore, causando numerosi ritardi e disagi per 20.000 passeggeri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: droni - copenhagen

Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Copenhagen e Oslo: decine di voli cancellati e dirottati

Droni sorvolano l'aeroporto di Copenhagen. Il sito dello scalo: «Abbiamo riaperto, previsti ritardi e voli cancellati»

Avvistati droni, l’aeroporto di Copenhagen riapre dopo la chiusura del traffico aereo: voli cancellati e dirottati. Problemi anche a Oslo

Copenhagen: I droni che hanno determinato la chiusura dello scalo danese sono scomparsi nel nulla. Erano sistemi ad ala fissa com luci di navigazione - X Vai su X

Le autorità danesi e norvegesi avviano un'indagine. Due arresti di cittadini stranieri. Zelensky incolpa la Russia: «Se non rispondiamo continueranno a farlo». L'idea del Muro di Droni per difendere i confini dell'Ue - facebook.com Vai su Facebook

Droni avvistati negli aeroporti di Copenhagen e Oslo, voli cancellati e dirottati - Disagi, indagini e timori di guerra ibrida scuotono la sicurezza europea. Scrive blitzquotidiano.it

Caos nei cieli di Copenaghen: aeroporti chiusi e decine di voli cancellati a causa di droni sospetti - Circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali : è il bilancio di una serata di caos nei cieli di Copenaghen , quando sull'aeroporto ... Segnala msn.com