Droni Copenaghen | riapre lo scalo

23 set 2025

1.13 L'aeroporto di Copenaghen è stato riaperto dopo la chiusura avvenuta ieri sera a causa dell'avvistamento di due o tre droni di grandi dimensioni nelle vicinanze dello scalo. Lo si legge sul profilot X dell'aeroporto danese. Circa 35 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti in Danimarca e Svezia. Nonostante la riapertura, si prevedono ritardi e cancellazioni. Le autorità danesi stanno indagando sull'incidente, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

