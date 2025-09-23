Nel segno di Dron. L’OraSì ricomincia il campionato come lo aveva terminato lo scorso maggio ovvero con una grande prestazione del suo capitano. Il playmaker ha infatti realizzato 20 punti con 32 di valutazione a Casoria, confermando di essere il leader del gruppo. Importante è stata anche la prova di Jakstas, che ha esordito in maglia giallorossa con una ‘doppia-doppia’ da 13 punti e 10 rimbalzi che lascia ben sperare per il futuro. "È stato bello iniziare con una vittoria fuori casa – spiega Gabriel Dron –. È stata la cosa migliore che potesse capitarci, sia per l’umore della squadra sia perché ci siamo resi conto che siamo tutti sulla stessa linea, dallo staff tecnico fino a tutti i giocatori". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dron trascina l’OraSì: "Siamo rimasti uniti"