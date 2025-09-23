Droga soldi falsi e armi clandestine gli costano le manette nel tentativo di fuga prende a morsi i carabinieri

Un arresto concitato quello dei carabinieri di Bellaria che, per ammanettare un 25enne del posto trovato in possesso di droga, soldi falsi e armi clandestine, ha reagito violentemente facendo finire due militari al pronto soccorso. Gli inquirenti dell'Arma da alcuni giorni avevano messo nel loro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: droga - soldi

Sondrio, il market della droga era tutto in famiglia: coca alla tachiprina e i soldi messi in bottiglia

Scambi di droga in pieno giorno al parco Cappuccini di Bolzano: uno passa la dose, l’altro incassa i soldi

I clan di Caivano riciclavano i soldi di droga e pizzo giocando a “10 e Lotto”: 7 arresti

I soldi della droga francese riciclati in lingotti d’oro in Italia e portati all’estero: 4 arresti https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/23/news/droga_francia_riciclaggio_lingotti_oro_arresti_milano-424865022/?ref=twhl… - X Vai su X

Sotto chiave soldi, droga e materiale per confezionamento - facebook.com Vai su Facebook

Droga, soldi falsi e armi clandestine gli costano le manette, nel tentativo di fuga prende a morsi i carabinieri; Aprilia, armi da guerra, droga e soldi falsi in casa: arrestato 46enne spagnolo; Un market dell’illegalità in casa: armi, droga e soldi falsi.

Droga e soldi falsi in casa, giovane arrestato - I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo, ieri sera, hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offender ... Scrive ravenna24ore.it

Da dove arrivano i soldi falsi che invadono Bari: abbiamo scoperto la centrale (e anche un truffatore) - Da un annuncio sponsorizzato su Instagram la scoperta di un gruppo segreto, dove si vende di tutto: così funziona il mercato clandestino dove trovare droga, banconote e armi, accessibile a tutti ... Come scrive baritoday.it