Droga nello zaino soldi falsi nella testiera del letto e armi nella stanza | arrestato 25enne

Rimini, 23 settembre 2025 – Cocaina e hashish nascosti nello zaino, banconote false infilate nella testiera del letto, armi di ogni tipo sparse per la stanza, compresa una balestra con tanto di dardi in metallo. È l'inquietante scenario che i Carabinieri di Bellaria Igea Marina, insieme ai colleghi del Radiomobile di Rimini, si sono trovati davanti quando hanno fatto irruzione nell' appartamento di un 25enne già tenuto d'occhio da giorni. Il giovane, domiciliato proprio nel comune romagnolo, era finito sotto osservazione per sospette attività di spaccio. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari hanno deciso di procedere con la perquisizione.

