Dovete dirci qualcosa? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser un dettaglio ‘sveglia’ i fan

Cecilia Rodriguez, ci siamo. Manca davvero pochissimo alla nascita del bebè che renderà genitori per la prima volta lei e il marito Ignazio Moser. Ma quando nascerà di preciso la bambina? È la domanda che tanti fan si pongono da settimane. L’attesa è già scandita da piccoli segnali social. Proprio oggi, 23 settembre 2025, Cecilia Rodriguez ha pubblicato uno scatto molto tenero: uno stendino con panni rosa di dimensioni minuscole, pronti per una neonata. Un dettaglio che conferma come i preparativi siano ormai a buon punto e che rende ancora più palpabile l’emozione di queste settimane. La data precisa non è stata annunciata, ma i calcoli parlano chiaro: la piccola Clara Isabel dovrebbe arrivare a metà ottobre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: dovete - dirci

Facciamo il disegnino, perché leggo che molti non ci arrivano: non dovete analizzare lo specifico nome che ho indicato e poi dire che non si comporterebbe come Trump. Dovete acquisire il principio che ci siamo (si sono) fottuti i checks and balances. - X Vai su X

Studenti di #medicina! Vi piaccia o no, per i prossimi mesi dovete curare al 101% la vostra performance (termina che vi triggera? amen!). E questo vuol dire, prima di tutto, curare il vostro stile di vita. #lifestyle #università - facebook.com Vai su Facebook

Guendalina Canessa: «I vostri figli vi prendono per il c**o, hanno già i primi rapporti all’età di 13 anni»; “Dovete dirci qualcosa?”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un dettaglio ‘sveglia’ i fan; “È tremendo”. Prevost, ombre e scheletri nell’armadio del nuovo papa.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: tra i tramonti toscani e l'attesa del bebé - La coppia formata dall'ex ciclista e imprenditore e dalla influencer showgirl ha soggiornato in Maremma per una vacanza estiva all'insegna del relax. Si legge su lanazione.it

Cecilia Rodriguez, il costume premaman è seducente: la fantasia floreale e i cut out - La showgirl, infatti, è in gravidanza e darà alla luce la piccola Clara Isabel a ottobre 2025. dilei.it scrive