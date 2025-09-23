Doveva sembrare un passaggio agevole per il Brasile, invece la quarta giornata degli ottavi di finale del Mondiale di volley nelle Filippine propone due sfide dal pronostico tutt’altro che scontato. Non siamo di fronte a incroci di cartello come quelli dei giorni precedenti, ma le partite di Pasay City hanno comunque un peso enorme: Tunisia-Cechia e Serbia-Iran mettono in palio l’accesso tra le prime otto del mondo e possono dire molto sul livello di crescita di realtà emergenti e sulla capacità delle tradizioni consolidate di restare al vertice. La prima sfida vede di fronte una Tunisia sorprendente, capace di chiudere in vetta al gruppo A grazie a due successi pesanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 23 settembre, programma, streaming