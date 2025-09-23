Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv | orari martedì 23 settembre programma streaming italiani in gara

Proseguono le competizioni in quel di Kigali, località del Ruanda che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo. In questo day-3 di competizioni assisteremo a due segmenti, dedicati alla prova a cronometro junior maschile e junior femminile. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIORES DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14.00 Saranno due gare tutte da vivere. In campo femminile i riflettori saranno puntati salvo sorprese sulla scozzese Erin Boothman e sull’altra britannica Abigail Miller oltre che sulle olandesi Megan Arens e Roos Muller. 🔗 Leggi su Oasport.it

