Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv | orari 23 settembre programma streaming italiani in gara

Proseguono le competizioni in quel di Kigali, località del Ruanda che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo. In questo day-3 di competizioni assisteremo a due segmenti, dedicati alla prova a cronometro junior maschile e junior femminile. Saranno due gare tutte da vivere. In campo femminile i riflettori saranno puntati salvo sorprese sulla scozzese Erin Boothman e sull’altra britannica Abigail Miller oltre che sulle olandesi Megan Arens e Roos Muller. Per l’Italia invece saranno della partita Elena De Laurentis e Chantal Pegolo. Tra gli uomini il principale favorito risulta essere Michiel Mouris (Paesi Bassi), seguito da Ashlin Barry (Stati Uniti). 🔗 Leggi su Oasport.it
