Dove sono le navi della Flotilla per Gaza
La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sono - navi
Kiev: "Tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo"
Balena gigante nel porto, il traffico di navi va in tilt: le immagini sono incredibili
“Due passeggeri delle navi Carnival Cruise sono morti nello stesso giorno. Hanno perso i sensi in acqua”: indagini in corso
Il 19 settembre tutte le oltre 35 navi della Global Sumud Flotilla si sono finalmente riunite e sono entrate in acque internazionali, dirette verso Gaza, con l'obbiettivo di creare un corridoio umanitario per la popolazione palestinese @globalmovementtogaza. - facebook.com Vai su Facebook
I Paesi europei che importano ancora gas russo, via gasdotto e navi metaniere, sono: Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovacchia e Ungheria. (Commissione Europea) - X Vai su X
La Flotilla, finalmente riunita, fa rotta su Gaza; La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale; La Global Sumud Flotilla denuncia: 'Ci seguono droni non identificati'.
Israele alla Flotilla: 'Ci dia gli aiuti a noi e li porteremo a Gaza' - "Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas". Si legge su ansa.it
Flotilla, dove si trova ora (e quando arriva a Gaza): punto di incontro a Malta, salpate le barche dalla Sicilia - Continua il viaggio della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. ilmessaggero.it scrive