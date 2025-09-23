Dove si trova la spiaggia con la sabbia che sembra essere fatta di pop-corn

Sapete che esiste una spiaggia con la sabbia che sembra essere fatta di pop-corn? Ecco dove si trova e da cosa deriva il fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trova - spiaggia

“Mi ha violentata in acqua”, la denuncia della 18enne di Marina di Grosseto: la polizia trova boxer in spiaggia

Sai dove si trova la migliore spiaggia d’Italia? È tutto gratis

Accusa un malore mentre si trova in spiaggia. Salvato dal pronto intervento dei sanitari e trasportato in ospedale in eliambulanza, E’ successo ieri a Formia

Descrizione della Spiaggia della Luppa La Spiaggia della Luppa si trova ad Acquafredda, frazione di Maratea (provincia di Potenza, Basilicata). Situata subito a sud della spiaggia gemella Anginarra, è incastonata tra coste rocciose e scogliere cadenti, imm - facebook.com Vai su Facebook

Dove si trova la spiaggia “segreta” con un enorme parco acquatico: sembra in Costiera (ma non lo è) - La Costiera Amalfitana è una delle mete balneari più apprezzate al mondo e ogni anno conta milioni di turisti, tanto che ormai viene considerata vittima dell'overtourism. Secondo fanpage.it

Sabbia finissima, mare cristallino e... bovini bianchi: ecco la spiaggia dove si può prendere il sole con le mucche - Sabbia candida e mare cristallino, un paradiso terrestre immerso nella natura incontaminata. Si legge su leggo.it