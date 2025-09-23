Dove si concentra il senso del tatto nel cane | quali sono e come funzionano i suoi recettori
Il cane percepisce il mondo attorno a sé anche attraverso la pelle, il pelo, i cuscinetti plantari e le vibrisse. Il senso del tatto è fondamentale per costruire un’immagine di sé, capire lo spazio che occupa e ciò che è attorno. Attraverso il contatto impara a muoversi e ad essere sicuro di sé e a trovare il suo equilibrio, sia esteriore che interiore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: concentra - senso
J. D. Salinger • Franny e Zooey • anno 1955 Salinger si concentra sulle adolescenze difficili, racconta di ragazzi che faticano a trovare un senso nella vita (perché poi in effetti questa vita un senso non ce l'ha - parafrasando Vasco Rossi). Il dolore/depressione - facebook.com Vai su Facebook
Dove si concentra il senso del tatto nel cane: quali sono e come funzionano i suoi recettori - Il cane percepisce il mondo attorno a sé anche attraverso la pelle, il pelo, i cuscinetti plantari e le vibrisse ... Si legge su fanpage.it
Tatto e contatto. Storia del “senso dimenticato” - Tutti i giorni, da una ventina d’anni, gli occhi domandano alle dita di allargare o restringere la meno fisica delle realtà, quella rappresentata sullo schermo di un dispositivo elettronico. Riporta ilfoglio.it