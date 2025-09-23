Dove si concentra il senso del tatto nel cane | quali sono e come funzionano i suoi recettori

Il cane percepisce il mondo attorno a sé anche attraverso la pelle, il pelo, i cuscinetti plantari e le vibrisse. Il senso del tatto è fondamentale per costruire un’immagine di sé, capire lo spazio che occupa e ciò che è attorno. Attraverso il contatto impara a muoversi e ad essere sicuro di sé e a trovare il suo equilibrio, sia esteriore che interiore. 🔗 Leggi su Fanpage.it