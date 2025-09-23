Dov' è Koopmeiners? Leader fuori fantasma in campo | ogni gol è costato alla Juve 3,2 milioni
I fasti di Bergamo continuano a essere lontani, anche ora che il suo allenatore l’ha riportato lì, in mezzo al campo, dove lo stesso olandese ha più volte ammesso di trovarsi meglio e più a suo agio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La 10 sulle spalle. L'estro, il tocco magico, la leadership tecnica. Le giocate, l'incisività, la capacità di spostare le partite. Ogni azione può davvero creare scompiglio e pensiero per ogni difesa, dalla più blasonata alla più fisica. L'esultanza con la linguaccia,