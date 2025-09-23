Dove correre a Roma 5 posti top dove fare jogging

Dove correre a Roma per trascorrere qualche ora lontano dalla routine e dedicare del tempo allo sport? Nonostante il caos della città, ci sono alcune zone dove potersi rilassare e fare jogging. Ecco quali sono i 5 posti migliori. Dove correre a Roma? I posti migliori da tenere in considerazione. Fare jogging a Roma è possibile dato che la città offre diverse zone per farlo. In particolare, i luoghi più gettonati sono: Lungotevere è un percorso di 35 km che costeggia il fiume Tevere. Si può accedere alla zona da diverse zone della città e non ha limiti di orari. Bisogna fare attenzione, però, al fatto che si tratti di una pista ciclabile e che è possibile che vi si trovino ciclisti. 🔗 Leggi su Funweek.it