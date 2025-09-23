Dote Scuola – componente Merito Lombardia | domande entro il 30 ottobre

È stato pubblicato l’Avviso per la richiesta di contributo “Dote Scuola – componente Merito”, destinato agli studenti meritevoli della scuola secondaria di secondo grado. Le domande possono essere presentate online sul sito di Regione Lombardia dalle ore 12.00 del 23 settembre fino alle ore 12.00 del 30 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: dote - scuola

Dote Scuola Lombardia, oltre 148mila studenti ammessi al contributo per il materiale didattico

Dote Scuola e merito: al via le domande dal 23 settembre, stanziati 2 milioni di euro

Dote scuola: in Lombardia domande al via il 23 settembre

Dote Scuola – componente Merito, anno scolastico e formativo 2024/2025 Le domande devono essere presentate sul sito di Regione Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it, dalle ore 12.00 del 23 settembre 2025 ed entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Dote Scuola Lombardia, domande per la componente Merito dal 23 settembre al 30 ottobre 2025 - La Regione Lombardia propone anche quest’anno Dote Scuola – componente Merito, un’iniziativa volta a riconoscere e premiare gli studenti con risultati accademici eccellenti attraverso un contributo ec ... tecnicadellascuola.it scrive

Dote Scuola e merito: al via le domande dal 23 settembre, stanziati 2 milioni di euro - Regione Lombardia rilancia la Dote Scuola con componente di merito per l’anno scolastico e formativo 2024/2025, mettendo a disposizione 2 milioni di euro destinati agli studenti che si sono ... Secondo ecodibergamo.it