Dossier Cina per Vaticano la via di Papa Leone
Nelle mani di Papa Leone il dossier Cina. Servizio di Paolo Fucili TG2000.
L'aspetto probabilmente più rilevante degli estratti dal libro-intervista al Papa riguardano l'approccio alla Cina. Il fatto che Leone XIV dica di rapportarsi al dossier "rispettando quel significativo gruppo di cattolici cinesi che per molti anni hanno vissuto una sorta
Il Ministero del Commercio cinese illustra la posizione su TikTok Il 12 settembre, il Ministero del Commercio cinese ha fornito alcune informazioni riguardanti il dossier TikTok, che figurerà tra i temi del prossimo dialogo tra Cina e Stati Uniti previsto in Spagna d
L’intesa storica con la Cina dopo anni di discriminazioni; Rapporti Cina – Vaticano: continuerà il disgelo dopo l’elezione del nuovo Papa?; Parolin, dossier Cina e campagna anti-abusi: le guerre sotterranee contro il cardinale.
Parolin, dossier Cina e campagna anti-abusi: le guerre sotterranee contro il cardinale - Ma lo potrebbe fare anche il tema degli abusi sessuali e delle sue presunte coperture.
Cina-Vaticano, «rapporti complicati», minati anche dai «falchi Usa», dice il gesuita padre Vermander - «La situazione resta complicata, le restrizioni che in Cina si applicano a tutte le religioni si applicano anche al cattolicesimo, ma l'Accordo bilaterale ha aiutato i cattolici cinesi a continuare a ...