Paura a Roma: due episodi distinti creano allarme in poche ore. Due casi di cronaca che, sebbene non collegati tra loro, hanno generato momenti di apprensione nel cuore della capitale, a pochi passi dal Ghetto Ebraico e dalla Grande Sinagoga. Entrambi gli eventi hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi, rilanciando la costante attenzione per la sicurezza in una delle aree più sensibili e storiche della città. Doppio allarme a Roma: due casi in poche ore al Ghetto. Nel primo episodio, la prontezza d’intervento del personale del Distretto Trevi ha evitato il peggio. A seguito di una segnalazione, un extracomunitario che, dalla parvenza, è apparso un senza fissa dimora, e che si muoveva con fare sospetto nei pressi di una zona ad alta sicurezza, è stato notato seduto nei pressi di un auto in Piazza delle Cinque Scole, in atteggiamenti che hanno destato sospetti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Doppio allarme al Ghetto, straniero con un coltello fermato in strada, e anziana travolta da un centauro vicino la Sinagoga