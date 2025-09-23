Doppia presentazione di libri in Piazza Garibaldi

Udinetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 25 settembre 2025 alle 18:15, a Udine, si terrà la presentazione di due libri: "Non è mai troppo tardi" di Anna Driesen e "Saoirse" di Alessandra Menardi "Artemisia".Le autrici dialogheranno con Anna De Odorico. L'evento si svolgerà presso la Caffetteria da Romi - Al Vecchio Tram, in. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

