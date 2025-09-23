analisi delle nuove potenzialità in “dragon ball super”. Nel corso degli ultimi capitoli di “Dragon Ball Super”, numerosi personaggi hanno raggiunto nuovi livelli di forza, portando a una ridefinizione delle gerarchie di potenza all’interno della serie. La crescita di figure come Broly, Piccolo e Gohan ha stimolato un aggiornamento dei ranghi e delle classifiche ufficiali, sotto la guida del creatore e artista Toyotaro. Questo articolo esplora le recenti evoluzioni e il panorama attuale dei personaggi più potenti. la classifica ufficiale: un pareggio tra cinque protagonisti. una copertina simbolica e una conferma ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dopo un lungo attesa, dragon ball super svela i nuovi poteri dei suoi eroi