Dopo tre anni di lavori ecco il nuovo ingresso in stazione sottopasso aperto | piazzale Carso cambia look

Da oggi la città e il mare sono più vicini. Dove una volta c’era un lungo e alto muro in mattoni nella giornata di martedì (23 settembre) ha aperto i battenti il nuovo ingresso (lato mare) della stazione ferroviaria. Un’opera attesa da anni, con i cantieri cominciati nel 2022 scavando sotto i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it