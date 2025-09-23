Dopo otto medici e nessuna diagnosi ChatGPT scopre la vera causa dei suoi sintomi | Ho ricominciato a vivere

Dopo anni di dolori addominali invalidanti e diagnosi sbagliate, Matthew Williams ha scoperto la causa della sua condizione raccontando i sintomi a ChatGPT. Il suo caso, pur senza cancellare i rischi dell’uso fai da te dei chatbot medici, riapre il dibattito sulle potenzialità dell’IA in ambito clinico. 🔗 Leggi su Fanpage.it