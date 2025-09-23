Dopo le parole di Trump sul Tylenol l’Ema chiarisce | In Europa l’uso del paracetamolo in gravidanza non cambia
L’ uso del paracetamolo durante la gravidanza non cambia nell’Unione europea. Parola dell’Agenzia europea del farmaco Ema dopo che ieri Donald Trump, in conferenza stampa, aveva puntato il dito contro un farmaco comune a base del principio, il Tylenol, definendolo « probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo ». Senza parlare di studi riconosciuti. Parole che hanno scatenato il dibattito oltreoceano e a cui sono seguite anche le decisioni dell’ente regolatorio Fda, con l’avvio della procedura per arrivare a una modifica del foglietto illustrativo. L’agenzia ha anche pubblicato una lettera per allertare i medici americani a livello nazionale. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: dopo - parole
L’assessora si dimette dopo aver insultato un cittadino sui social: le sue parole
Calhanoglu Galatasaray, l’Inter ora spalanca le porte al suo addio dopo le dure parole di Lautaro e di Marotta! L’annuncio di Romano
“Il primo sole dopo 3 anni” le parole di Belen Rodriguez sulla depressione
Monica Bellucci single, le prime parole dopo l'addio a Tim Burton #monicabellucci #timburton #23settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/monica-bellucci-single-prime-parole-tim-burton_103861152-202502k.shtml… - X Vai su X
TGR Rai Sardegna. . Le parole dell'avvocata della parte civile Giulia Bongiorno poco dopo la sentenza di Tempio. Altre notizie e aggiornamenti sul nostro sito: www.tgr.rai.it/sardegna - facebook.com Vai su Facebook
Dopo le parole di Trump sul Tylenol, l'Ema chiarisce: «In Europa l'uso del paracetamolo in gravidanza non cambia; Cos'è il Tylenol, il paracetamolo accusato da Trump di causare i disturbi dello spettro autistico; Trump: «Con il paracetamolo rischio autismo». Gli esperti: «Nessun legame dimostrato».
Pharma, Kenvue rimbalza in pre-apertura a Wall Street: i mercati non credono a Trump sul Tylenol che causerebbe l’autismo - Le azioni della società madre del marchio di paracetamolo Tylenol volano dopo aver toccato il minimo storico nella giornata di lunedì 23 ... Lo riporta milanofinanza.it
Cos'è il Tylenol, il paracetamolo accusato da Trump di causare i disturbi dello spettro autistico - Non ci sono oggi dati sufficienti per stabilire una relazione causale tra l'uso nelle donne in gravidanza e l'insorgenza dell'autismo nei bambini. Riporta wired.it