Dopo le parole di Trump sul Tylenol l’Ema chiarisce | In Europa l’uso del paracetamolo in gravidanza non cambia

L’ uso del paracetamolo durante la gravidanza non cambia nell’Unione europea. Parola dell’Agenzia europea del farmaco Ema dopo che ieri Donald Trump, in conferenza stampa, aveva puntato il dito contro un farmaco comune a base del principio, il Tylenol, definendolo « probabilmente associato a un rischio notevolmente aumentato di autismo ». Senza parlare di studi riconosciuti. Parole che hanno scatenato il dibattito oltreoceano e a cui sono seguite anche le decisioni dell’ente regolatorio Fda, con l’avvio della procedura per arrivare a una modifica del foglietto illustrativo. L’agenzia ha anche pubblicato una lettera per allertare i medici americani a livello nazionale. 🔗 Leggi su Open.online