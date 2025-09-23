Dopo la condanna per il tentato omicidio di Trump cerca di uccidersi in tribunale
Non appena è stato dichiarato colpevole per aver tentato di assassinare Donald Trump in un campo da golf in Florida, ha tentato di suicidarsi in tribunale pugnalandosi al collo. Ryan Routh, 59 anni, è stato condannato per il tentato assassinio del tycoon e possesso di arma da fuoco. L'accusa ha affermato che ha trascorso settimane a pianificare come uccidere Trump prima di puntargli contro un fucile il 15 settembre 2024. L'uomo si è difeso sostenendo di non aver mai avuto intenzione di ammazzare nessuno. La giuria, composta da cinque uomini e sette donne, ha dichiarato Routh colpevole di tutti i capi d'accusa a suo carico dopo due ore di camera di consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
