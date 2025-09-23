Dopo Ironman un nuovo evento ' estremo' a Cervia | ecco Last Man Backyard dove vince l' ultimo rimasto in gara
Cervia si pone sempre più come capitale dello sport in Romagna (e non solo). Dopo l'ultima edizione di Ironman e l'attesa per i Campionati italiani di Triathlon Sprint, ecco un nuovo evento sportivo. Sabato 27 settembre, Cervia entra ufficialmente nel mondo dell’ultramaratona con la prima. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - ironman
Quattro 'Ironman' dopo il cancro al seno, la mental coach racconta la sua storia nel giardino dell'hotel
Chi ha subito 17 interventi chirurgici e chi corre dopo un'operazione al cuore: ecco gli 'eroi' dell'Ironman
Lo sloveno Lavrencic trionfa all'Ironman dopo una gara di 8 ore: "A Cervia entusiasmo unico al mondo"
Ironman Cervia Dopo due anni di attesa ci siamo, probabilmente aspetto questa giornata da settembre 2023, da quando due anni fa ero sulla strada a tifare e a correre dietro a tutti gli allievi. Sono cambiate tante cose in questi due anni, ho una fede al dito in p - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Ironman, un nuovo evento 'estremo' a Cervia: ecco Last Man Backyard, dove vince l'ultimo rimasto in gara; Lo sloveno Lavrencic trionfa all'Ironman dopo una gara di 8 ore: 'A Cervia entusiasmo unico al mondo'; Arriva IRONMAN 70.3 Alghero: il 7 giugno 2026 un nuovo evento IRONMAN in Italia.
Lo sloveno Lavrencic trionfa all'Ironman dopo una gara di 8 ore: "A Cervia entusiasmo unico al mondo" - Le parole del vincitore: "Ho disputato Ironman in ogni parte del mondo, e posso dirlo: l’atmosfera di Cervia, queste persone, questi volontari, questo entusiasmo in tutto il paese, non lo si trova da ... today.it scrive
Il 7 giugno Ironman ad Alghero - L’organizzazione è al lavoro sulla finalizzazione del percorso di gara, che condurrà i partecipanti in alcuni dei luoghi più iconici di Alghero e dei suoi dintorni ... Come scrive alguer.it