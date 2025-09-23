Dopo gli atti vandalici torna a splendere a Bari vecchia l' antica cisterna voluta da Bona Sforza | ripristinata la grata
La cisterna di Bona Sforza torna al suo antico splendore. È stato completato in questi giorni l'intervento di ripristino dell'antico manufatto, l'unica cisterna sopravvissuta delle 12 fatte costruire dalla regina di Polonia e duchessa di Bari nel 1500. Già nel 2023 era stata restaurata grazie a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - atti
Regione Lazio. Valeriani (PD): “Nuova pagina oscura della Giunta Rocca: dopo 16 mesi azzerati gli atti sui fondi per i centri storici”
Bagni della villa comunale, terminati i lavori di ristrutturazione dopo gli atti vandalici
“Auto blu in sosta per ore in Guido Monaco: ho richiesto l'accesso agli atti dopo la risposta del sindaco non chiarificatrice”
? MANCANZA #FARMACI La verità è emersa, i #farmaci mancavano e la Direzione generale si è mossa solo dopo il caso e dopo aver lasciato i malati senza terapia per giorni. A #Marsilio ora chiediamo: Chi è lo sciacallo?” Dopo gli accessi agli atti del c - facebook.com Vai su Facebook
Atti osceni in pubblico, dopo dieci anni scatta l’arresto a Trieste https://triesteallnews.it/2025/09/atti-osceni-in-pubblico-dopo-dieci-anni-scatta-larresto-a-trieste/… - X Vai su X
Piazza Nazionale, giostrine riparate dopo nuovi atti vandalici; Dopo i ripetuti atti vandalici, Il giardino di Melissa torna a nuova vita; Vetrine distrutte e atti vandalici, anche l'assessore vittima di spaccata ai finestrini dell'auto.
Piazza Nazionale, giostrine riparate dopo nuovi atti vandalici - Per la terza volta, l’area giochi di Piazza Nazionale a Napoli torna a essere luogo di svago per i più piccoli, dopo l'ennesimo atto vandalico che ne ha compromesso la fruibilità. Riporta ilmattino.it
Atti vandalici: "Presi di mira alcuni simboli" - Ieri mattina nel giardino sottostante piazza Garibaldi, è stata trovata quasi divelta la panchina viola dedicata alla fibromialgia, inaugurata ... Si legge su lanazione.it