Dopo gli atti vandalici torna a splendere a Bari vecchia l' antica cisterna voluta da Bona Sforza | ripristinata la grata

La cisterna di Bona Sforza torna al suo antico splendore. È stato completato in questi giorni l'intervento di ripristino dell'antico manufatto, l'unica cisterna sopravvissuta delle 12 fatte costruire dalla regina di Polonia e duchessa di Bari nel 1500. Già nel 2023 era stata restaurata grazie a. 🔗 Leggi su Baritoday.it