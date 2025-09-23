Dopo 5 Emmy THE PITT arriva in Italia | dal 24 settembre su Sky e NOW

In onda da domani. Cinque Emmy Awards, tra cui quello per Miglior Serie Drammatica, e un successo clamoroso di pubblico negli Stati Uniti: da mercoledì  24 settembre THE PITT debutta finalmente in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il nuovo medical drama con Noah Wyle, già rinnovato per una seconda stagione, ha conquistato critica e spettatori imponendosi come uno dei fenomeni televisivi dell’anno. Firmata da R. Scott Gemmill – lo stesso autore dietro i cult E.R. – Medici in prima linea e NCIS: Los Angeles – la serie è una produzione HBO Max Original negli USA e Sky Exclusive in Italia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

