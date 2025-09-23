Donne e uomini che con costanza si sono distinti nel lavoro | chi sono le 103 stelle al merito della Regione Lazio

Sono operai, dipendenti, funzionari, dirigenti, imprenditori. Donne e uomini comuni, che con costanza e diligenza si sono distinti nel loro ambito lavorativo, superando i trent’anni di anzianità.Fabio, Liana, Massimiliano, Sandra, Fabrizio. Sono 103 le stelle al merito della Regione Lazio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: donne - uomini

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Lucia fa il suo ingresso nello studio di #UominieDonne… #TemptationIsland - X Vai su X

E' tornato Uomini e Donne, qualche variazione nei colori dello studio per la trasmissione di Maria De Filippi. La state seguendo? #uominiedonne #mariadefilippi #uominiedonneanticipazioni #UED #fblifestyle @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Costanza Musso: “La parità di genere non fa bene alle donne, fa bene all’economia”; BNL Italia Major a Roma: sorprese tra le donne, continuità tra gli uomini; Costanza Miriano: «Patriarcato? Le donne sono libere oggi, finiamola di demonizzare gli uomini».

Gli effetti dell’immunoterapia variano tra uomini e donne - correlate: i dati di una revisione su Cancers evidenziano la necessità di considerare sesso e genere nella pratica clinica ... fondazioneveronesi.it scrive

Perché uomini e donne sono così distanti - Secondo una inchiesta condotta in 27 paesi europei, riportata dall'Economist, alla domanda “sei d’accordo che i diritti delle donne sono andati troppo oltre e minacciano le opportunità degli uomini” ... Da huffingtonpost.it