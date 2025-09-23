Donnarumma vince il trofeo Yashin e sul palco del Pallone d'Oro si prende la sua vendetta | non li nomina mai
Gianluigi Donnarumma conquista per la seconda volta il Trofeo Yashin, ma il suo discorso dal palco del Pallone d'Oro 2025 diventa subito un caso. Nomina solo il Manchester City. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pallone d’Oro, trionfa Dembélé, Donnarumma 9°! La posizione di McTominay, Lautaro, Dumfries; La cerimonia del Pallone d'Oro LIVE; Donnarumma ha vinto nuovamente il trofeo Yashin: il primo dopo l’addio al Milan.
Donnarumma vince il Trofeo Yashin 2025: “Grazie a PSG, City e alla mia famiglia” - Serata di gloria a Parigi per Gianluigi Donnarumma, che ha conquistato il Trofeo Yashin 2025, premio riservato al miglior portiere dell’anno. Da stadiosport.it