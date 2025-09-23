Donnarumma premio e polemica sul palco del Pallone d’Oro | ringrazia quasi tutti E Buffon gli dà uno schiaffetto
“Grazie alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei genitori, a mio fratello, al mio bambino, ai miei amici, al Manchester City, alla squadra e ai miei ex compagni per i risultati raggiunti, sono orgoglioso di ricevere questo premio”. Gianluigi Donnarumma non ha dimenticato nessuno durante la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro (vinto da Dembélé) dopo la consegna del premio Yashin (premio al miglior portiere), vinto per la seconda volta dopo quella del 2021. Nemmeno il Manchester City, suo club da meno di un mese. Nessuno, o quasi. Nel suo discorso di ringraziamento infatti il 26enne portiere del Manchester City- che si è classificato al nono posto nella classifica generale dell’ambito trofeo – non ha mai citato il suo ex allenatore Luis Enrique, con cui ci sono stati degli attriti nelle ultime settimane della sua esperienza parigina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
