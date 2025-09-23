Donnarumma e il sogno Pallone d' oro Ma per vincerlo serve la Nazionale
Gigio, arrivato nono e vincitore per la seconda volta del premio Yashin, per conquistare il Pallone d'oro avrà bisogno dell'Italia protagonista al Mondiale. Dove dobbiamo qualificarci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: donnarumma - sogno
Donnarumma non è un sogno sfumato: Inter tra auspicio e realtà – TS
Mercato Juve, Donnarumma rimarrà un sogno? Due squadre piombano sul portiere: si complica il rinnovo col PSG
Donnarumma Inter, anche Gentile lo vuole: «Sogno l’ex Milan alla Juventus. Vedo i nerazzurri nettamente favoriti…»
"Ancora oggi mi riguardo in tv e mi chiedo se sono davvero io. San Siro non mi fa paura, non posso aver paura di un sogno." Gigio Donnarumma - facebook.com Vai su Facebook
#Donnarumma a Sky: "Un sogno essere allenati da #Guardiola. Napoli? sapore di casa..." #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X
Donnarumma e il sogno Pallone d'oro. Ma per vincerlo serve la Nazionale; Il Pallone d'Oro è di Dembélé: battuto Yamal. Donnarumma in top 10; Dal caso Donnarumma alla lite per il Pallone d'oro: spogliatoio Psg a rischio rottura.
Il Pallone d'Oro è di Dembélé: battuto Yamal. Donnarumma in top 10 - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. Si legge su gazzetta.it
Pallone d’oro, Donnarumma, ultimo schiaffo a Luis Enrique: siparietto con Buffon, la carezza di Al-Khelafi - Donnarumma vince il Premio Yashin, ma dimentica di ringraziare il PSG e Luis Enrique. Scrive sport.virgilio.it