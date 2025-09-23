Donnarumma e il sogno Pallone d' oro Ma per vincerlo serve la Nazionale

Gigio, arrivato nono e vincitore per la seconda volta del premio Yashin, per conquistare il Pallone d'oro avrà bisogno dell'Italia protagonista al Mondiale. Dove dobbiamo qualificarci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

