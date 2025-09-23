Donnarumma-Buffon che siparietto durante la consegna del Trofeo Yashin

Il portiere italiano ha vinto il premio come miglior portiere della stagione. Gigio Donnarumma, oggi estremo difensore del Manchester City e  grande protagonista in Champions League con il Psg, ha ricevuto il riconoscimento da Gianluigi Buffon. La reazione dell'ex Juventus è tutta da ridere. (@lequipe). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

