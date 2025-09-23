Donna morta dopo un malore in mare a Montesilvano indagati tre bagnini

Ilpescara.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre bagnini indagati per la vicenda della donna di 78 anni morta davanti a una spiaggia libera di Montesilvano, lo scorso 13 settembre. Per i tre, di età compresa tra i 22 e i 25 anni, le ipotesi di reato sono omissione di soccorso e omicidio colposo. All'origine del decesso ci sarebbe sì un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

